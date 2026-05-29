Превентивный контроль в действии: по поручению губернатора первый замминистра энергетики и ЖКХ региона проверила «сталинку» на улице Полярные Зори в Мурманске

В Мурманской области продолжаются рейды в рамках превентивного контроля за состоянием многоквартирных домов. По поручению губернатора Андрея Чибиса Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области проводит работу по выявлению проблем на ранней стадии — без ожидания жалоб от жителей. Очередной рейд прошёл в Октябрьском округе Мурманска.

Первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Элина Акулова обследовала многоквартирный дом №28/13 на улице Полярные Зори. Это пятиэтажный кирпичный дом 1958 года постройки с тремя подъездами. Обслуживает дом управляющая организация ООО «Северия».

В ходе осмотра и общения с жителями были выявлены проблемы, требующие немедленного вмешательства.

«Проблемы этого дома требуют комплексного решения — от подвальных помещений до кровли. Управляющей компании даны поручения устранить нарушения при содержании общего имущества многоквартирного дома с конкретными сроками исполнения. Жители ждут не обещаний, а реальных результатов», – прокомментировала Элина Акулова.

По итогам рейда профильное министерство выдало ряд поручений: организовать работу по проведению экспертизы технического состояния кровли и фасада МКД с целью переноса сроков капремонта, провести ревизию электрооборудования, устранить причины отключений электроэнергии в жилых помещениях и проверить несанкционированные подключения к внутридомовым сетям электроснабжения. В кратчайшие сроки — устранить течь на запорной арматуре внутридомовой системы горячего водоснабжения в теплопункте, вывезти хлам из подвала и провести ревизию электрощитовой. До 1 июля необходимо очистить чердак от грязи. В кратчайшие сроки осуществить покос борщевика на придомовой территории и привести колодец, расположенный на тротуаре рядом с домом в надлежащее техническое состояние. УК поручено провести работу с собственником нежилого помещения в части демонтажа вытяжной трубы, незаконно смонтированной на фасаде МКД. Также УК поручено выполнить работы по текущему ремонту в подъезде №1.

Вместе с первым заместителем министра в рейде приняли участие: депутат Мурманской областной думы Евгений Тарбаев, депутат Мурманского горсовета Ольга Дзюба и глава Октябрьского округа Павел Воронин. Представители власти обменялись контактами с жителями для оперативной связи.

Напомним, такие рейды проходят на еженедельной основе. Ранее мероприятие прошло в Первомайском округе, на улице Героев Рыбачьего, в 9-этажном доме №18, где были выявлены системные проблемы (затопленный подвал, жалобы на отсутствие уборки в подъездах и на придомовой территории, наличие грызунов), по результатам рейда управляющей компании ООО «Решение» дан ряд поручений, а жителям напомнили о необходимости избрать совет дома для контроля за работой управляющей организации.

