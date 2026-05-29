Заполярный пловец Павел Самусенко завоевал ещё две медали на международных соревнованиях во ФранцииВ 2027 году в Мурманской области создадут ИТ кластер «Профессионалитета»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)29.05.26 13:00

Превентивный контроль в действии: по поручению губернатора первый замминистра энергетики и ЖКХ региона проверила «сталинку» на улице Полярные Зори в Мурманске

В Мурманской области продолжаются рейды в рамках превентивного контроля за состоянием многоквартирных домов. По поручению губернатора Андрея Чибиса Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области проводит работу по выявлению проблем на ранней стадии — без ожидания жалоб от жителей. Очередной рейд прошёл в Октябрьском округе Мурманска.

Первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Элина Акулова обследовала многоквартирный дом №28/13 на улице Полярные Зори. Это пятиэтажный кирпичный дом 1958 года постройки с тремя подъездами. Обслуживает дом управляющая организация ООО «Северия».

В ходе осмотра и общения с жителями были выявлены проблемы, требующие немедленного вмешательства.

«Проблемы этого дома требуют комплексного решения — от подвальных помещений до кровли. Управляющей компании даны поручения устранить нарушения при содержании общего имущества многоквартирного дома с конкретными сроками исполнения. Жители ждут не обещаний, а реальных результатов», – прокомментировала Элина Акулова.

По итогам рейда профильное министерство выдало ряд поручений: организовать работу по проведению экспертизы технического состояния кровли и фасада МКД с целью переноса сроков капремонта, провести ревизию электрооборудования, устранить причины отключений электроэнергии в жилых помещениях и проверить несанкционированные подключения к внутридомовым сетям электроснабжения. В кратчайшие сроки — устранить течь на запорной арматуре внутридомовой системы горячего водоснабжения в теплопункте, вывезти хлам из подвала и провести ревизию электрощитовой. До 1 июля необходимо очистить чердак от грязи. В кратчайшие сроки осуществить покос борщевика на придомовой территории и привести колодец, расположенный на тротуаре рядом с домом в надлежащее техническое состояние. УК поручено провести работу с собственником нежилого помещения в части демонтажа вытяжной трубы, незаконно смонтированной на фасаде МКД. Также УК поручено выполнить работы по текущему ремонту в подъезде №1.

Вместе с первым заместителем министра в рейде приняли участие: депутат Мурманской областной думы Евгений Тарбаев, депутат Мурманского горсовета Ольга Дзюба и глава Октябрьского округа Павел Воронин. Представители власти обменялись контактами с жителями для оперативной связи.

Напомним, такие рейды проходят на еженедельной основе. Ранее мероприятие прошло в Первомайском округе, на улице Героев Рыбачьего,  в 9-этажном доме №18, где были выявлены системные проблемы (затопленный подвал, жалобы на отсутствие уборки в подъездах и на придомовой территории, наличие грызунов), по результатам рейда управляющей компании ООО «Решение» дан ряд поручений, а жителям напомнили о необходимости избрать совет дома для контроля за работой управляющей организации.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568529/#&gid=1&pid=5

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-Правовая консультация (18+)Новые правила распределения денег от продажи ипотечного жилья при банкротстве: что изменилось с апреля 2026 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Мурманской области в лидерах по росту цен оказались репчатый лук, картофель и морковь-PRO Валюту (16+)Курс доллара США слабо повышается к евро, фунту стерлингов и иене-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС вошла в тройку лучших атомных станций России по итогам 2025 года-PRO ЖКХ (18+)Превентивный контроль в действии: по поручению губернатора первый замминистра энергетики и ЖКХ региона проверила «сталинку» на улице Полярные Зори в Мурманске-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)В Мурманской области многодетные семьи получат пособия, даже если доход превышает среднедушевую норму
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять