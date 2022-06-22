Превратить Мурманск в мощный логистический хаб Севморпути – стратегическая задача в рамках развития транспортного узла

К концу 2023 года через новый порт должны пойти первые 18 млн тонн груза. Об этом по итогам встречи с Президентом России Владимиром Путиным сообщил губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках встречи губернатор сообщил, что в рамках проекта в прошлом году началось строительство нового порта на Западном берегу Кольского залива, кроме того, продолжается работа по созданию железнодорожной ветки.

«Это очень перспективный проект», – отметил Владимир Путин.

«Планируется, что новый порт будет готов в 2023 году. Принципиально важно доделать туда железную дорогу. На 56% сегодня общая готовность проекта, на 90% – земельного полотна под железную дорогу, Когда проект будет полностью завершён, Мурманский порт уже к 2030 году может переваливать минимум до 80 миллионов тонн. Мурманск станет мощным логистическим хабом в рамках Северного морского пути, который обеспечит удобную доставку грузов на Восток и Запад. Самое главное, что и глубины позволяют, и не замерзает залив», – подчеркнул Андрей Чибис в ходе доклада главе государства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/