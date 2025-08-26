Превратить Териберку в современный и уютный арктический курорт – региональная задача

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в воскресенье глава региона Андрей Чибис совершил рабочий выезд в Териберку, осмотрел объекты социальной и туристической инфраструктуры. Об итогах поездки и планах по развитию села он рассказал вчера на оперативном совещании в правительстве.

«Проехали по Териберке, пообщались с предпринимателями, посмотрели школу и детский сад, который находится на первом этаже здания, – выглядит очень достойно. В прошлом году мы провели ремонт внутри, в этом – обновляем фасад. Также посетили Дом культуры: он абсолютно точно требует перезагрузки и должен стать дополнительной точкой притяжения для жителей и гостей. Соответствующий перечень поручений будет сформирован», – сказал Андрей Чибис.

Ещё более доступной и популярной Териберка станет благодаря новой дороге, ремонт которой находится в завершающей стадии. Как отметил глава региона, село активно развивается, и это развитие должно перейти на новый уровень управления: в ближайшее время будут утверждены мастер-план и дизайн-код территории.

«Наша общая задача – превратить Териберку в современный, но очень уютный арктический курорт. Вчера пообщался с предпринимателями. Радует, что среди них много неравнодушных людей, искренне влюбленных в Север и его историю. Они готовы созидать, делать классные проекты, а не только зарабатывать. Такие команды и должны быть амбассадорами, это крайне важно. У нас большие планы по развитию села, соответственно, и контроль за соблюдением норм и правил как в градостроительной сфере, так и в сфере оказания услуг будет усилен», – подчеркнул Андрей Чибис.

В Териберке активно появляются новые объекты размещения и общепита, современные маломерные суда и причальная инфраструктура. В рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» проведён комплекс мероприятий по созданию комфортных условий для жителей. Так, выполнен капитальный ремонт пяти домов, проведена модернизация системы теплоснабжения в правобережной части села, установлены детские и спортивные площадки, отремонтировано 70% подъездов, продолжается благоустройство и озеленение территорий.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, в этом году Териберка стала одним из победителей X Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды и получит серьёзную федеральную поддержку – более 30 млн рублей – на реализацию проекта по благоустройству общественных пространств.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552256/#&gid=1&pid=1