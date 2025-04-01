Мурманская область. Арктика (16+)01.04.25 08:45
Презентация книги Валерия Бурбана «Богосотворение» состоится в «Научке»
5 апреля в 17.00 в Мурманской областной научной библиотеке состоится презентация книги Валерия Бурбана «Богосотворение». Новый поэтический сборник мурманского литератора включает разнообразие творческой палитры: бытовые зарисовки, лирику, притчи, легенды.
Как сообщает vk.com/murmannauchka, участниками встречи станут коллеги по творческому цеху, почитатели поэзии Кольского Заполярья.
Валерий Бурбан – автор сборников рассказов «Герольды Небесного Царя», «Радость древнее печали», поэтических сборников «Ищущему сердцу», «Сообщающиеся сосуды». Его творчество представлено в электронной библиотеке «Кольский Север».
Вход свободный. (16+)
Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457289377%2F6d6595739d4963b75f
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-
Последние комментарии
Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
-
Календарь
ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)«SuperJob Старт» поможет студентам устроиться на практику и найти стажировку-PRO Валюту (16+)Цены на нефть продолжают повышаться, доллар США укрепляется к евро-PRO Энергетику (18+)За год зарплаты энергетиков в Мурманской области выросли на 18 тысяч рублей, а спрос на кадры увеличился на 24%-PRO ЖКХ (18+)Мурманская область среди лидеров по модернизации коммунальных сетей на Северо-Западе-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в апреле