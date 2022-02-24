Прежний состав комиссии по проведению конкурса на должность главы администрации города Мурманска попытается 28 марта принять решение

Сегодня состоялось тридцать третье заседание Совета депутатов города Мурманска. Это первое заседание в этом году. Целый блок вопросов в повестке дня был посвящён передаче имущества из муниципальной собственности в областную.

Одним из важнейших вопросов стало решение о проведении конкурса на замещение должности главы администрации города Мурманска. По решению депутатов конкурс состоится 28 марта.

Депутаты также определили персональный состав комиссии для проведения конкурса на должность главы администрации города. Напомним, в неё войдут пять человек, назначенных городским Советом. Ещё пять представителей определит губернатор Мурманской области. Состав комиссии решено оставить прежним. В неё вошли: Андрей Сысоев, Герман Иванов, Юрий Гугин, Тамара Прямикова и Татьяна Манина. Председателем комиссии назначена Тамара Прямикова.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=21950&page=1