Президент «Cosmos Hotel Group» Александр Биба встретился с молодёжью Мурманска

Александр Биба, президент одного из крупнейших гостиничных операторов России «Cosmos Hotel Group», встретился с молодёжью в Мурманске. Встреча прошла в центре современного искусства «СОПКИ.21А» в рамках проекта «Арктический диалог», который реализуется по инициативе губернатора Андрея Чибиса.

В своём выступлении Александр Биба отметил, что ценность образования и личной уверенности только возрастает.

«Любой бизнес требует твёрдого стержня и уверенности. Если вы верите в мечту — не слушайте тех, кто отговаривает, и не бойтесь ничего», — сказал спикер.

Молодые северяне обсудили с экспертом перспективы гостиничного бизнеса, внедрение инноваций и искусственного интеллекта.

Как сообщает комитет молодежной политики Мурманской области, отдельное внимание уделено вызовам, с которыми сталкиваются компании, чтобы укрепить развитие и сохранить позиции на рынке.

Александр подчеркнул, что в обозримой перспективе туризм может стать значимым фактором развития Мурманской области. Кроме того, он рассказал о предстоящем строительстве нового отеля в Мурманске, который будет работать под управлением «Cosmos Hotel Group».

В завершение встречи участники смогли задать личные вопросы и обсудить перспективы карьеры в туристической сфере.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554382/#&gid=1&pid=1