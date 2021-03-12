Президент ХК «Мурман» А. Масько: «Мы высоко ценим позицию губернатора по укреплению традиций русского хоккея в Заполярье»

В правительстве региона состоялась встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с руководством и игроками хоккейного клуба «Мурман» - единственной профессиональной командой в Мурманской области, которая недавно завершила сезон 2020/2021 годов в Суперлиге Чемпионата России по хоккею с мячом. Заполярные спортсмены сыграли 26 матчей, заняв 13 место в турнирной таблице.

«Игры, на которых я был, мощные и наполнены драйвом, но всем болельщикам, безусловно, хотелось бы, чтобы результативность была выше. В следующем сезоне правительство Мурманской области дополнительно поддержит команду. Принято решение об увеличении финансирования на 10 млн рублей, чтобы появилось больше возможностей, направленных на улучшение результатов», – сказал глава региона.

Как сказал по итогам встречи президент ХК «Мурман», заместитель генерального директора – директор по управлению портовыми активами АО «НТК» Александр Масько, поддержка региональных и муниципальных властей является ключевым фактором в развитии хоккея с мячом в Мурманской области.

«Мы высоко ценим принципиальную позицию главы региона Андрея Владимировича по укреплению традиций русского хоккея в Заполярье и поддержке хоккейного клуба «Мурман». Уверен, что совместными усилиями мы сможем предпринять новые шаги в этой работе», - сказал А. Масько.

Во время общения губернатор обратил внимание на важность развития в Мурманской области детского хоккея. Он напомнил о недавней блестящей игре юных хоккеисток в турнире на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. В феврале наша сборная команда, в состав которой вошли воспитанницы спортшкол Мончегорска и Мурманска, взяла в Москве «серебро».

«Главный акцент правительство вместе с компаниями-партнерами делает на инвестирование в молодых ребят и девчонок. Важно обеспечить преемственность и подготовку кадров», – отметил губернатор.

Напомним, хоккейный клуб «Мурман» был создан в 1999 году и является самой северной профессиональной командой по хоккею с мячом и единственной командой в Мурманской области, выступающей в высшем дивизионе. Поддержка клуба обеспечивается средствами из регионального и муниципального бюджетов и силами попечительского совета клуба. АО «Мурманский морской торговый порт» является одним из его основных партнеров. Помимо спонсорской поддержки, портовики помогают содержать и готовить к матчам домашнюю арену клуба – стадион «Строитель» и содействуют развитию юношеского спорта. Подготовка юных заполярных хоккеистов ведется в спортивных школах олимпийского резерва в Мурманске и Мончегорске. Численность занимающихся – 379 человек.