Президент ХК «Мурман» А. Масько поздравил болельщиков с наступающим Новым 2022 годом и Рождеством

Президент ХК «Мурман», заместитель генерального директора, директор по портовым активам АО «Национальная транспортная компания» Александр Масько поздравил болельщиков клуба с наступающим Новым 2022 годом и Рождеством. Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, комментируя ход выступления мурманских хоккеистов в Чемпионате России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги – 2021/22, он отметил, что, к сожалению, не все получается так, как хотелось. Результаты должны быть другие - команда потеряла несколько непростительных очков, которые должна была брать и складывать в свою копилку.

«Уже сегодня видно, что в этом чемпионате проходных команд нет. Настраиваться на борьбу надо с каждой. У «Мурмана» тоже есть какая-то картинка. Мы сражаемся и даем хорошие игры с лидерами чемпионата: провели сильную игру с «Динамо», достойно отыграли с «Енисеем» и взяли в этой игре свои исторические три очка, но, к сожалению, уступили тем командам, которых нельзя назвать фаворитами турнира», - сказал Александр Масько.

Президент клуба отметил, что систематическая работа, в том числе, над ошибками, продолжается после каждой игры. В этом – залог будущих успехов и достижений. Будем стараться, будем болеть за наших ребят, будем делать выводы из каждой игры, потому что, в первую очередь, надо уважать себя и тех людей, ради которых всё это делается - ради болельщиков, отметил президент клуба.

«Пользуясь случаем хочу поздравить всех болельщиков с Новым годом и Рождеством. Хочу повторить, что мы всегда ждём вас на трибунах. Приходите, болейте за «Мурман», за хоккей с мячом, за нашу Мурманскую область!», - сказал Александр Масько.

В настоящий момент ХК «Мурман» занимает 11 строчку в турнирной таблице чемпионата. Следующую домашнюю игру мурманчане проведут 7 января 2022 года. Они примут одного из лидеров Суперлиги – архангельский «Водник».