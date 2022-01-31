Президент ХК «Мурман» А. Масько: «Важно, что проводимая работа приносит свои плоды»

Ещё один фантастический матч выдал в минувшую субботу хоккейный клуб «Мурман», выступающий в Чемпионате России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги- 2021/22. И, как говорят болельщики команды, эта игра точно войдёт в историю клуба.

После серии поражений, которые преследовали чёрно-жёлтых, в том числе, недавнего обидного проигрыша «Родине» из Кирова, прогнозы на встречу с принципиальным соперником «Строителем» из Сыктывкара были более чем осторожными. Не случайно в самом начале игры, отвечая на вопрос журналистов о том, что нужно сделать, чтобы победить, директор ХК «Мурман» Сергей Чернецкий ответил: «Забить на один мяч больше».

При всей простоте, слагаемые рецепта победы далеко на так очевидны, как могут показаться. Президент ХК «Мурман», заместитель генерального директора, директор по портовым активам АО «Национальная транспортная компания» Александр Масько неоднократно подчеркивал, что в этом сезоне и в этой лиге нет слабых и случайных соперников. Каждая игра – ответственная, и на каждого соперника надо настраиваться.

«Каждую игру надо рассматривать как учёбу, как постоянное поступательное совершенствование и развитие. И в каждом учебном цикле наступает следующий этап, когда учёба должна приносить плоды», - сказал Александр Масько.

Боясь допустить ошибки в начале встречи, игру с командой из Сыктывкара мурманчане начали осторожно. Эта тактика сработала, и к 30-й минуте наша команда вела со счётом 2:0. Причём один из мячей забил воспитанник мурманской школы хоккея Виктор Фомичев. Впрочем, гости не собирались сдаваться и вскоре сравняли счёт. Мурманчан это не выбило из колеи, и в конце тайма «Мурман» вышел вперёд - 3:2. А второй отрезок игры подарил эмоции, ради которых, как признавались потом болельщики, они и ходят на игры своей команды. Здесь были пенальти, удаления, острые атаки и контратаки, красивые удары и долгожданная победа «Мурмана» со счётом 10:4 – это рекорд мурманчан в современной истории выступления клуба в Суперлиге.

«Любая победа дарит положительные эмоции. Но ещё более ценно видеть самоотдачу игроков и всего коллектива клуба. Важно, что работа, которая идёт, в том числе, работа над ошибками, приносит свои плоды. И отдельное спасибо – нашим болельщикам! Ваша поддержка – бесценна!», - сказал по итогам матча Александр Масько.

Уже 1 февраля ХК «Мурман» предстоит встреча с новосибирским «Сибсельмашем». После это мурманчан ждёт ещё три выездных игры. В Мурманск Суперлига вернётся 13 и 16 февраля, когда мурманчанам предстоит скрестить клюшки с «Динамо» (Москва) и «Ак-Барс – Динамо» (Казань).

Хоккейный клуб «Мурман» является самой северной профессиональной командой по хоккею с мячом и единственной командой в Мурманской области, выступающей в высшем дивизионе отечественного спорта. Поддержка клуба обеспечивается средствами из регионального и муниципального бюджетов и силами попечительского совета клуба. АО «Мурманский морской торговый порт» является одним из его основных партнеров. Помимо спонсорской поддержки, портовики помогают содержать и готовить к матчам домашнюю арену клуба – стадион «Строитель» и содействуют развитию детско-юношеского спорта.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457247804%2Fwall-149919532_2349