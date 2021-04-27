Президент издал указ, а Минтруд РФ разъясняет, что и как делать с дополнительными нерабочими днями в мае

Оплата работы с 4 по 7 мая производится в обычном, а не повышенном размере, если работодатель не решил иначе, следует из рекомендаций, размещенных на сайте Минтруда.

«Оплата труда работникам, обеспечивающим с 4 по 7 мая 2021 года функционирование указанных в пункте 1 настоящих рекомендаций органов и организаций, производится в период нерабочих дней в обычном, а не повышенном размере. При этом повышенная оплата работающим может быть установлена работодателем самостоятельно», — говорится в сообщении.

В рекомендациях отмечается, что оплата за работу с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая текущего года производится по правилам статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации.

Кроме того, согласно рекомендациям, вопросы, связанные с завершением или началом вахты в период нерабочих дней, решаются по соглашению сторон трудовых отношений.

Минтруд РФ рекомендует работодателям не продлевать отпуск сотрудникам, находившимся в нём с 4 по 7 мая, на эти дни, следует из рекомендаций работникам и работодателям по нерабочим дням в мае 2021 года.

«Если работник находится в отпуске, отпуск на период установленных указом нерабочих дней не продлевается», — говорится в сообщении.

Поскольку в период нерабочих дней работникам сохраняется зарплата, норма рабочего времени не уменьшается, отметили в Минтруде. Нерабочие дни, установленные указом президента РФ Владимира Путина, относятся к отработанному времени как у тех работников, кто выходил на работу в этот период, так и у тех, кто был в режиме нерабочих дней с сохранением заработной платы.