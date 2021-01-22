ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Секс в большом городе, или Потерянная гармонияВыгодно купить квартиру – подскажут эксперты
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)22.01.21 10:15

Президент Ниинистё сожалеет об аресте Навального, МВД России предупреждает, а Байден хочет разобраться

Президент Финляндии Саули Ниинистё вчера провёл телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главы государств обсудили арест оппозиционного лидера Алексея Навального и то, как это отразится на отношениях между европейскими странами и Россией.

- Мы провели длинный разговор с Путиным и обсудили ситуацию с Навальным. Не буду раскрывать детали, - сообщил Ниинистё на удаленной встрече с политическими обозревателями.

Между тем, Ниинистё считает арест Навального жёсткой мерой. Российские власти обосновали арест оппозиционера нарушением правил условного приговора.

По мнению Ниинистё, мера является жёсткой, поскольку Навальный был жертвой покушения на убийство, в результате чего ему разрешили выехать на лечение в Германию, после чего он по собственному желанию вернулся в Россию.

Кроме того, были затронуты темы отношений великих держав и контроля за вооружениями.

Телефонный разговор состоялся по инициативе финской стороны, сообщила служба новостей «Yle».

А в это время МВД России предупредило об ответственности за призывы выйти на несанкционированные акции в субботу, 23 января. В этот день по всей стране сторонники оппозиционера Алексея Навального планируют акции в его поддержку. Политик находится под арестом за неоднократные нарушения условного срока по делу о хищениях в «Ив Роше». В МВД подозревают, что протестные настроения россиян вызывают «интересанты из-за рубежа». В ведомстве опасаются событий по белорусскому и киргизскому сценариям.

Генпрокуратура РФ потребовала блокировать сайты с призывами выйти на акцию в поддержку политика. Напомним, господина Навального задержали в аэропорту Шереметьево после того, как он вернулся из Германии. Федеральная служба исполнения наказаний просит суд заменить его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Суд назначен на 2 февраля.

Как сообщает ТАСС, президент США Джозеф Байден поручил спецслужбам провести «полную оценку» приписываемого России вмешательства в выборы в Соединенных Штатах, масштабной хакерской атаки на американские правительственные ведомства, а также ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов.

«Хотя мы работаем с Россией с целью продвижения интересов США, мы также работаем и над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за её безрассудные и враждебные действия. И с этой целью президент поручил разведсообществу провести полную оценку кибератак против «SolarWinds», вмешательства России в выборы 2020 года, использования ей химического оружия против лидера оппозиции Алексея Навального, а также утверждений о наградах (боевикам) за (атаки) на военнослужащих США в Афганистане», - сказала она.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда: итоги 2020, прогнозы на 2021
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис обсудил с председателем облизбиркома подготовку к грядущим выборам
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по УВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
22.01.21 14:52
Позволю себе выразить свое мнение и мнение моих коллег по работе и общей борьбе. Я и мои коллеги по работе и общей борьбе ВОЗМУЩЕНЫ этим фактом! Мы не верим словам директора компании перевозчика госп
Комментарий к новости:В Мурманске сгорели 11 маршруток. Такое уже в истории города было
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по УВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска, большой
22.01.21 11:31
От имени всего коллектива ОУ хочу сказать слова благодарности коллективу ММБУ «УДХ»! Я, мои коллеги по работе и общей борьбе, работники ОУ и, конечно, же учащиеся каждый день "оцениваем" работу ММБУ
Комментарий к новости:Дороги в Мурманске, несмотря на морозную погоду, убираются в круглосуточном режиме
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по УВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска.
20.01.21 12:31
А где же наши ряженые (учащиеся МБОУ КШМ)? Почему они не участники месячника оборонно-массовой и спортивной работы? Толку в учебе никакого, но они же о, как, научились на скорость разбирать-собрать А
Комментарий к новости:В Мурманске состоялся месячник оборонно-массовой и спортивной работы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Телефонные мошенники «переквалифицировались» в сотрудников МВД-PRO Валюту (16+)Российский врач-иммунолог назвал простой способ снижения риска заражения коронавирусом-PRO Энергетику (18+)-38 градусов! Энергетики работают в режиме повышенной готовности-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 22 января-PRO Нефть и газ (18+)Госкомиссия утвердила месторождение «Роснефти» в Карском море-PRO Законы (18+)С 1 сентября штрафы с дорожных камер можно будет оспорить через портал госуслуг
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика