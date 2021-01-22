Президент Ниинистё сожалеет об аресте Навального, МВД России предупреждает, а Байден хочет разобраться

Президент Финляндии Саули Ниинистё вчера провёл телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главы государств обсудили арест оппозиционного лидера Алексея Навального и то, как это отразится на отношениях между европейскими странами и Россией.

- Мы провели длинный разговор с Путиным и обсудили ситуацию с Навальным. Не буду раскрывать детали, - сообщил Ниинистё на удаленной встрече с политическими обозревателями.

Между тем, Ниинистё считает арест Навального жёсткой мерой. Российские власти обосновали арест оппозиционера нарушением правил условного приговора.

По мнению Ниинистё, мера является жёсткой, поскольку Навальный был жертвой покушения на убийство, в результате чего ему разрешили выехать на лечение в Германию, после чего он по собственному желанию вернулся в Россию.

Кроме того, были затронуты темы отношений великих держав и контроля за вооружениями.

Телефонный разговор состоялся по инициативе финской стороны, сообщила служба новостей «Yle».

А в это время МВД России предупредило об ответственности за призывы выйти на несанкционированные акции в субботу, 23 января. В этот день по всей стране сторонники оппозиционера Алексея Навального планируют акции в его поддержку. Политик находится под арестом за неоднократные нарушения условного срока по делу о хищениях в «Ив Роше». В МВД подозревают, что протестные настроения россиян вызывают «интересанты из-за рубежа». В ведомстве опасаются событий по белорусскому и киргизскому сценариям.

Генпрокуратура РФ потребовала блокировать сайты с призывами выйти на акцию в поддержку политика. Напомним, господина Навального задержали в аэропорту Шереметьево после того, как он вернулся из Германии. Федеральная служба исполнения наказаний просит суд заменить его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Суд назначен на 2 февраля.

Как сообщает ТАСС, президент США Джозеф Байден поручил спецслужбам провести «полную оценку» приписываемого России вмешательства в выборы в Соединенных Штатах, масштабной хакерской атаки на американские правительственные ведомства, а также ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов.

«Хотя мы работаем с Россией с целью продвижения интересов США, мы также работаем и над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за её безрассудные и враждебные действия. И с этой целью президент поручил разведсообществу провести полную оценку кибератак против «SolarWinds», вмешательства России в выборы 2020 года, использования ей химического оружия против лидера оппозиции Алексея Навального, а также утверждений о наградах (боевикам) за (атаки) на военнослужащих США в Афганистане», - сказала она.