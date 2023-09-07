Президент «Норникеля» Владимир Потанин высоко оценил инвестиционный климат Мурманской области

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и президента компании «Норильский никель» Владимира Потанина, в рамках которой стороны обсудили взаимодействие по итогам подписания соглашения о социально-экономическом сотрудничестве.

Губернатор Андрей Чибис поблагодарил Владимира Потанина и всю команду «Норильского никеля» за активное и слаженное взаимодействие с регионом.

«В любой ситуации, даже самой непростой, коллеги идут навстречу, и мы чётко отрабатываем», – подчеркнул глава Мурманской области.

Владимир Потанин высоко оценил инвестиционный климат региона.

«Дружелюбный, эффективный с точки зрения привлечения инвестиций: в Мурманской области один из лучших инвестиционных климатов в нашей стране. В таком взаимодействии достигать результата гораздо легче. Новые проекты, которые у нас появляются, планируем размещать в Мурманской области. Всё, что подходит для региона, мы с большим удовольствием делаем и будем делать. Мы намерены развивать, проектировать производство материалов, необходимых для производства батарей совместно с Росатомом. И скорее всего будем это делать на мончегорской промплощадке в силу её производственной подготовленности и готовности региона нас всячески поддерживать», – подчеркнул глава «Норникеля».

Владимир Потанин также отметил, что сотрудничество Мурманской области и компании «Норильский никель» можно считать отличным примером государственно-частного партнёрства.

«У нас развивается сотрудничество и в области подготовки кадров, и в сфере спортивных мероприятий, мы готовы поддерживать инициативы региона и в части улучшения Мурманска как успешно развивающейся столицы Арктики, нужной для всей страны. И в сфере духовной, образования. Вы, Андрей Владимирович, всегда можете на нас, как на компанию, рассчитывать в поддержке всех ваших инициатив», – подчеркнул президент компании.

Фото: https://gov-murman.ru