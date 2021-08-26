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Мурманская область. Арктика (16+)26.08.21 11:00

Президент одобрил предложение юного мурманчанина предоставить право контроля качества школьного питания родителям с санкнижками

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции обсудил вопросы развития общего образования с представителями общественности: преподавателями школ и вузов, выпускниками, родителями учащихся. В прямом эфире четвероклассник Мурманской гимназии №1 Лев Афиногенов поделился с главой государства идеей предоставить право контроля за качеством приготовления блюд родителям, которые имеют санитарные книжки.

«Считаю, что родители имеют право и должны принимать более активное участие в том, что происходит на школьной кухне, в буфете и столовой. Санитарные нормы можно обеспечить, сомнений в этом нет», – согласился с юным северянином Владимир Путин.

В марте Лев Афиногенов присоединился к участникам проекта «Шеф в школе»: вместе с Российским движением школьников и известными поварами ребята проводят мониторинг школьных столовых. В рядах РД-шефов уже около 5000 человек по всей России.

Министерство образования и науки Мурманской области постоянно прорабатывает вопросы введения в школьное меню новых блюд из местных продуктов. По инициативе губернатора Андрея Чибиса блюда из оленины подаются в школьных столовых региона с осени прошлого года.

«И в дальнейшем значительное внимание будет уделяться увеличению разнообразия школьного питания. В новом учебном году бесплатным одноразовым питанием планируется охватить 100 процентов учащихся первых-четвертых классов — это более 35 тысяч детей. Кроме того, предусмотрено двухразовое горячее питание для льготных категорий. Мы поставили цель повысить общий средний уровень охвата питанием в школах региона. Это комплексная задача, которая включает в себя и улучшение качества питательности блюд, безопасность пищевых продуктов и ресурсное обеспечение школ», – комментируя выступление президента, сказала региональный министр образования и науки Ольга Дзюба.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, Мурманская область принимает участие в различных мероприятиях, связанных с организацией школьного питания. Это и марафон «Шеф в школе», и конкурс для поваров образовательных учреждений «Школьный шеф», который состоится осенью. Ольга Дзюба отметила, что большое внимание уделяется контролю за организацией питания, в том числе привлекая родителей к этому процессу.

 

 

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