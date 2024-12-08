Президент отметил госнаградами многодетных матерей и семьи из 18 регионов России
Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетных матерей и семьи из восемнадцати регионов страны, в том числе присвоил звания «Мать-героиня». Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание «Мать-героиня» присвоено россиянкам из пяти регионов страны.
Кроме того, орденом «Родительская слава» награждены семьи из Пензенской области, Чувашии, Еврейской АО, Крыма и Республики Саха (Якутия).
Медалью ордена «Родительская слава» награждены многодетные родители из Москвы, Московской области, Башкортостана, Свердловской, Рязанской, Псковской, Тюменской, Кировской, Новосибирской и Мурманской областей, Республики Чувашия и Еврейской АО.
Этой наградой отмечены жители нашего региона – Александр Владимирович и Лидия Александровна Копытко.
Фото: http://kremlin.ru/events/president/news/75591/photos/79146