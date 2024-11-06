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Мурманская область. Арктика (16+)06.11.24 15:10

Президент по видеосвязи принял участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола «Чукотка»

Новый ледокол строится на Балтийском заводе по заказу госкорпорации «Росатом». Он стал пятым по счёту атомоходом проекта 22220. Эти атомные ледоколы являются самыми большими и мощными в мире, их задача – обеспечение круглогодичной навигации в Арктике.

В ходе мероприятия с докладами выступили министр промышленности и торговли Антон Алиханов и генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв.

Как отметил в своём выступлении Владимир Путин, «сегодня у нас большое, значимое событие, связанное с масштабным развитием Арктики, Сибири, Дальнего Востока.

Сегодня в Санкт-Петербурге со стапелей Балтийского завода на воду будет спущен новый атомный ледокол «Чукотка». Поздравляю всех с этим важным этапом в истории нашего современного ледокольного флота. И конечно, благодарю специалистов, которые участвуют в этой работе, за ответственность и высокий профессионализм.

Атомный ледокол «Чукотка» станет уже четвёртым серийным ледоколом этого проекта – это серийным, а до этого был ещё один. Кроме того, на Балтийском заводе строятся ещё два корабля такого же класса – «Якутия» и «Ленинград».

А в следующем году, как и договаривались, должен быть заложен ледокол «Сталинград» этой же серии. Кроме того, на дальневосточной верфи «Звезда» строится атомный ледокол нового поколения «Лидер», самый мощный».

Президент России Владимир Путин предложил участникам церемонии продумать более эффективные тарифы на ледокольную проводку грузов с целью сделать её доступнее. Он предложил в дальнейшем провести специальное совещание по вопросам развития Северного морского пути, так как интерес к Северному морскому пути растёт как со стороны российских, так и зарубежных компаний.

«Нужно подумать над формированием более эффективных тарифов на ледокольную проводку грузов, чтобы возможность пользоваться такими услугами была у большего числа перевозчиков, отправителей», — сказал президент.

Он отметил, что предстоит проработать вопросы безопасности, надежности судоходства, улучшения качества спутниковой связи, мониторинга ледовой обстановки и модернизации инфраструктуры арктических портов в этом регионе.

«Речь, в том числе, о расширении и увеличении мощностей ближних и дальних железнодорожных подходов к Мурманскому транспортному узлу, а также о строительстве Северного широтного хода с перспективными выходами к портам Ямала, Таймыра и севера Красноярского края», — сказал Владимир Путин.

 

Фото:  https://iz.ru/1786448/2024-11-06/baltiiskii-zavod-spustil-na-vodu-atomnyi-ledokol-chukotka?main_click

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