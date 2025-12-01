Праздник к нам приходит: в зимнем сезоне в Мурманской области запланировано свыше тысячи культурных и спортивных событийОчередное занятие Школы семейного здоровья в рамках лектория «Санпросвет» состоится 2 декабря
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)01.12.25 17:30

Президент поддержал инициативу о запуске комплексного проекта развития Арктики и Трансарктического коридора, и это важнейший шаг вперед

Главным событием прошлой недели стала встреча Андрея Чибиса, губернатора Мурманской области с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, во время которой они обсудили запуск комплексного проекта развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора.

«Мы подробно обсудили предложения комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика», которые отработаны вместе с Морской коллегией и другими коллегиями, о запуске комплексного проекта развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора. Проект крайне важен, он позволит дать новый толчок развития, с учётом той динамики, которая имеется сегодня благодаря решениям президента и правительства. Это та идея, которую мы впервые обсудили в феврале 2024 года в рамках рабочей группы Госсовета. И далее итерационно обсуждали, предлагали идеи», – сказал губернатор.

Андрей Чибис отметил, что необходимый подход был предложен в рамках Международного арктического форума в Мурманске в марте этого года, после чего президентом дано поручение проработать предложение.

«Проработав, доложил, как мы это видим с учётом мнения нашей профильной комиссии Госсовета. Президент поддержал эту инициативу, этот подход, и это важнейший шаг вперед. Далее будет дан соответствующий детальный набор поручений. Я всех с этим поздравляю, с такой поддержкой. Это крайне важно для нашей страны в целом, соответствующие инвестиции тянут экономику всех арктических регионов и Мурманской области вверх», – подчеркнул губернатор.

Также в рамках встречи обсудили вопросы развития здравоохранения и образования, поддержки молодёжи и удержания её в регионе.

«Также коснулись темы бюджетной обеспеченности, с учётом имеющихся ограничений, экономических санкций, которые затронули и наш регион, больно ударили по бюджету. Президент отнёсся с пониманием, и дал поручение Минфину России оказать дополнительную финансовую поддержку Мурманской области. В рамках всех этих решений прошу активно, оперативно отработать с федеральными органами власти», – обратился к коллегам Андрей Чибис.

Губернатор напомнил, что на прошлой неделе в присутствии полномочного представителя Президента в СЗФО Игоря Рудени в областной Думе был представлен проект бюджет региона на будущий год и плановый период.

«Я хочу поблагодарить наших парламентариев за поддержку законопроекта. Еще раз отмечу, что несмотря на непростое время, весь набор инициатив и программ, финансирование президентских национальных проектов, мероприятий плана «На Севере – Жить!» и всех важных программ, которые мы запустили и реализуем, сохранены. Проект бюджета принят Думой в первом чтении», – сказал Андрей Чибис.

Напомним, губернатор также принял решение произвести индексацию зарплат бюжетников в дополнение к общероссийскому повышению МРОТ.

«С 1 января на 4% будет повышение для тех, кто не попадает под МРОТ. Конечно, в соответствии со всеми решениями, федеральный МРОТ у нас также будет поднят с учетом всех региональных надбавок. Областной бюджет даст на все это ресурсы», – подчеркнул губернатор, обращаясь к руководителям муниципалитетов.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557876/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Самые востребованные вакансии массового найма в Мурманской области: как работодатели борются за продавцов, курьеров и упаковщиков
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Люди РФ». Познавательная программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Росавиация утвердила окончательный перечень субсидируемых маршрутов для Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 53 копейки, евро потерял почти 48 копеек-PRO Энергетику (18+)В Заполярье обсудили перспективы строительства Кольской АЭС-2-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане жалуются на нерегулярную уборку снега и наледи на пешеходной дорожке в парке «Кольский»-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в декабре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»