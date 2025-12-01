Президент поддержал инициативу о запуске комплексного проекта развития Арктики и Трансарктического коридора, и это важнейший шаг вперед

Главным событием прошлой недели стала встреча Андрея Чибиса, губернатора Мурманской области с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, во время которой они обсудили запуск комплексного проекта развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора.

«Мы подробно обсудили предложения комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика», которые отработаны вместе с Морской коллегией и другими коллегиями, о запуске комплексного проекта развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора. Проект крайне важен, он позволит дать новый толчок развития, с учётом той динамики, которая имеется сегодня благодаря решениям президента и правительства. Это та идея, которую мы впервые обсудили в феврале 2024 года в рамках рабочей группы Госсовета. И далее итерационно обсуждали, предлагали идеи», – сказал губернатор.

Андрей Чибис отметил, что необходимый подход был предложен в рамках Международного арктического форума в Мурманске в марте этого года, после чего президентом дано поручение проработать предложение.

«Проработав, доложил, как мы это видим с учётом мнения нашей профильной комиссии Госсовета. Президент поддержал эту инициативу, этот подход, и это важнейший шаг вперед. Далее будет дан соответствующий детальный набор поручений. Я всех с этим поздравляю, с такой поддержкой. Это крайне важно для нашей страны в целом, соответствующие инвестиции тянут экономику всех арктических регионов и Мурманской области вверх», – подчеркнул губернатор.

Также в рамках встречи обсудили вопросы развития здравоохранения и образования, поддержки молодёжи и удержания её в регионе.

«Также коснулись темы бюджетной обеспеченности, с учётом имеющихся ограничений, экономических санкций, которые затронули и наш регион, больно ударили по бюджету. Президент отнёсся с пониманием, и дал поручение Минфину России оказать дополнительную финансовую поддержку Мурманской области. В рамках всех этих решений прошу активно, оперативно отработать с федеральными органами власти», – обратился к коллегам Андрей Чибис.

Губернатор напомнил, что на прошлой неделе в присутствии полномочного представителя Президента в СЗФО Игоря Рудени в областной Думе был представлен проект бюджет региона на будущий год и плановый период.

«Я хочу поблагодарить наших парламентариев за поддержку законопроекта. Еще раз отмечу, что несмотря на непростое время, весь набор инициатив и программ, финансирование президентских национальных проектов, мероприятий плана «На Севере – Жить!» и всех важных программ, которые мы запустили и реализуем, сохранены. Проект бюджета принят Думой в первом чтении», – сказал Андрей Чибис.

Напомним, губернатор также принял решение произвести индексацию зарплат бюжетников в дополнение к общероссийскому повышению МРОТ.

«С 1 января на 4% будет повышение для тех, кто не попадает под МРОТ. Конечно, в соответствии со всеми решениями, федеральный МРОТ у нас также будет поднят с учетом всех региональных надбавок. Областной бюджет даст на все это ресурсы», – подчеркнул губернатор, обращаясь к руководителям муниципалитетов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557876/#&gid=1&pid=1