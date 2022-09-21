Президент подписал указ о частичной мобилизации в России

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о частичной мобилизации в России, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Для защиты нашей Родины, её суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации», — заявил он в обращении к россиянам.

Мобилизационные мероприятия в России начнутся с 21 сентября.

Главам регионов поручено оказать содействие в работе комиссариатов. Парламент также будет проинформирован о мерах по частичной мобилизации, отметил президент.

По его словам, мобилизованные лица, участвующие в спецоперации на Украине, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Согласно указу, «призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции».

Увольнение в период частичной мобилизации будет возможно по возрасту, состоянию здоровья и приговору суда о лишении свободы. Контракты о прохождении военной службы продолжат действие до окончания частичной мобилизации, кроме случаев увольнения. Россияне, работающие в предприятиях оборонно-промышленного комплекса, получат право на отсрочку от призыва на военную службу.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.