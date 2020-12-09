Президент подписал закон о ратификации Соглашения о борьбе с ННН-промыслом

Президент России Владимир Путин подписал закон «О ратификации Соглашения о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла». Документ опубликован на портале правовой информации.

«Ратифицировать Соглашение о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла от 22 ноября 2009 года, подписанное от имени Российской Федерации в городе Риме 29 апреля 2010 года», - говорится в документе. Закон был одобрен 17 ноября Госдумой РФ и 2 декабря Советом Федерации.

Соглашение обязывает страны, присоединившиеся к договору, ввести в своих портах ряд мер для предотвращения выгрузки незаконно добытых уловов, а также обмениваться информацией о судах, уличенных в ННН-промысле или осуществляющих деятельность, связанную с ними. Реализация Соглашения будет способствовать укреплению регионального и международного сотрудничества государств и препятствовать поступлению незаконно добытых водных биоресурсов на международные и национальные рынки.

Соглашение о мерах государства порта – это первое юридически обязывающее международное соглашение, которое непосредственно направлено на борьбу с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) рыбным промыслом. Документ принят Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) в 2009 году и вступил в силу 5 июня 2016 года. На данный момент к соглашению присоединились 72 страны, включая Европейский союз, США и Японию.