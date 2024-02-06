Президент поручил изучить включение нескольких проектов в план развития Севморпути

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России рассмотреть вопрос о целесообразности включения нескольких проектов в план развития Севморпути на период до 2035 года, в том числе по строительству глубоководного района порта Архангельск и реконструкции Беломорско-Балтийского канала, говорится в перечне документов по итогам рабочей поездки в Архангельскую область, состоявшейся 11 декабря 2023 года.

«Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Архангельской области, Республики Карелия, Республики Саха (Якутия) и при участии Госкорпорации «Росатом» рассмотреть вопрос о целесообразности включения проектов по строительству глубоководного района порта Архангельск, реконструкции Беломорско-Балтийского канала, портов Кемь и Беломорск (Республика Карелия), строительству глубоководного района Найба (Республика Саха, Якутия) в план развития Северного морского пути на период до 2035 года», - говорится в поручении,опубликованном на kremlin.ru.

Обозначенный срок исполнения поручения – до 1 марта.

Фото предоставлено ПАО «ММП».