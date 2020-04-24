Президент поручил правительству обеспечить реализацию инфраструктурных проектов в портах, отмечено развитие портовой инфраструктуры в Мурманске

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России обеспечить реализацию инфраструктурных проектов. Как следует из опубликованного поручения, речь идёт о развитии железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, строительстве ближних и дальних подходов к транспортному переходу через Керченский пролив; развитии автодорожной и железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна, в центральном транспортном узле, а также на Черноморском побережье России.

Также выделено развитие портовой инфраструктуры в Мурманске, Балтийском и Азово-Черноморском бассейнах, а также в Дальневосточном федеральном округе.

Доклад об исполнении поручения должен быть сделан до 1 июня 2020 года, далее – 1 раз в полгода.