Президент поручил правительству предусмотреть надбавку к зарплате учёным на Крайнем Севере

Учёные, работающие в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним территориях, смогут получить надбавку к зарплате. Предусмотреть механизм такой надбавки поручил правительству Президент РФ Владимир Путин.

«Обеспечить принятие нормативных правовых актов РФ, определяющих размер процентной надбавки к заработной плате и порядок выплаты такой надбавки работникам научных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющим трудовую деятельность и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», — говорится в перечне поручений, размещённых на сайте Кремля.

Кабмину поручено предусмотреть механизм выплаты такой надбавки в полном объёме независимо от срока проживания на этих территориях и трудового стажа.

К районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям относятся острова Северного Ледовитого океана и его морей, Республика Саха, Сахалинская область, территории Камчатского и Красноярского краев, Чукотка, Магаданская и Мурманская области. А также республики Коми, Тува, Карелия, Алтай, Бурятия, территории Приморского и Хабаровского краев. Кроме того, к ним относятся Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО, Пермский край, Архангельская область, районы Амурской и Иркутской области.