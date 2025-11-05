Президент поручил правительству РФ дать предложения по доставке грузов из Сибири, Дальнего Востока и Урала до Трансарктического коридора

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству при участии Морской коллегии представить предложения по повышению эффективности доставки грузов из Сибири, Дальнего Востока и Урала на трассу Трансарктического транспортного коридора (ТТК).

Соответствующий пункт содержится в перечне поручений по итогам Восточного экономического форума, состоявшегося 5 сентября 2025 года. Документ опубликован на сайте Кремля. При подготовке поручения нужно будет оценить возможное использования бассейнов рек Обь, Енисей и Лена. Срок исполнения данного поручения - 15 февраля 2026 года. К этому же сроку поручено представить предложения по развитию отечественных компетенций, необходимых для строительства контейнерных и балкерных судов, газовозов, а также судов снабжения, судов дноуглубительного и буксирного флота для Трансарктического транспортного коридора.

Россия стремится построить в Арктике на базе ТТК международную транспортную альтернативу, подчеркивая, что Севморпуть на 30% короче маршрута из Европы в Азию через Суэцкий канал.

Кроме того, правительству поручено принять меры по развитию на территории Дальневосточного федерального округа мультимодальных транспортно-логистических центров (ТЛЦ) и повышению эффективности их работы, в том числе на территориях ж/д мостовых переходов Нижнеленинское (Еврейская АО) - Тунцзян (КНР) и Благовещенск (Амурская область) - Хэйхэ (КНР), а также строящегося мостового перехода через реку Туманная (в направлении КНДР), обеспечив начало его функционирования в 2026 году и приведение в нормативное состояние подъездных автомобильных дорог к строящемуся переходу. Доклад правительства по этому вопросу поручено представить до 1 февраля 2026 г. и далее до 1 февраля 2027 года.

Трансарктический транспортный коридор охватывает порты Санкт-Петербург - Мурманск - Архангельск - Владивосток. В периметр ТТК входит Северный морской путь (СМП), границы которого определены Кодексом торгового мореплавания: от архипелага Новая Земля на западе до мыса Дежнева на Чукотке.