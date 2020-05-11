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Мурманская область. Арктика (16+)11.05.20 12:40

Президент поручил развертывание быстровозводимого полевого госпиталя в Белокаменке до 20 мая

Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по возведению мобильных госпиталей и лабораторий на территориях проведения масштабных строек и в отдаленной местности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий пункт содержится в опубликованном 11 мая на сайте Кремля перечне поручений.

«Правительству РФ рассмотреть вопросы и представить предложения о развертывании, в том числе с участием МЧС России, быстровозводимых полевых госпиталей, диагностических центров, мобильных лабораторий в субъектах РФ для снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции и возникновения (распространения) очагов такой инфекции, в том числе на территориях, на которых реализуются масштабные строительные проекты, а также на отдаленных, малонаселенных, труднодоступных территориях», - говорится в тексте документа. Срок исполнения этого поручения установлен до 20 мая.

Кроме того, Путин отдельно поручил правительству и МЧС обеспечить развертывание быстровозводимого полевого госпиталя с необходимым количеством коек для больных с коронавирусной инфекцией в селе Белокаменка Кольского района. Эта работа должна быть профинансирована из федерального бюджета, доклад об исполнении данного поручения глава государства также ожидает до 20 мая.

По данным на 9 мая, на стройплощадке в Белокаменке, где возводится Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений для СПГ, число заразившихся коронавирусом превысило 2 тысячи человек.

Стоит отметить, что вопрос строительства полевого госпиталя в Белокаменке поднял Андрей Чибис, глава Мурманской области, 28 апреля во время видеоконференции-совещания с руководителями регионов России, посвящённому противодействию распространению коронавирусной инфекции, которое проводил Владимир Путин.

Андрей Чибис во время доклада Президенту РФ, сообщил, что первый очаг, с которым столкнулись медики нашего региона, был в Апатитах и Кировске. «Там была завозная инфекция, но мы вместе с Роспотребнадзором и с крупнейшими работодателями очень оперативно установили круг контактных лиц, нам удалось сдержать и локализовать этот очаг, - сказал Андрей Владимирович. - А второй очаг – это стройка в Белокаменке. Понятно, что там большое количество людей на одной площадке, это более 10 тысяч человек, но выявлены были инфицированные в результате опережающего массового тестирования рабочих».

Губернатор отметил, что при всём при этом останавливать работу проекта компании «НОВАТЭК» в Белокаменке не стали.

«Мы с МЧС России отработали возможность развёртывания дополнительного мобильного инфекционного госпиталя современной, новой конструкции около Белокаменки, - сообщил 28 апреля Андрей Чибис. -  Сейчас госпиталь, который есть, работает как диагностический центр. Под инфекцию нужны новые мощности. Мы, с одной стороны, видим снижение темпов по Белокаменке, но, с другой стороны, понимаем уровень риска: там большое количество людей, они всё-таки в достаточно плотном контакте. Во избежание такого сценария или для того, чтобы быть готовыми к тяжёлому сценарию, просим Вашего поручения. Тогда за две недели мы сможем дополнительные инфекционные мощности развернуть недалеко, что очень важно, от стройплощадки.

Есть, Владимир Владимирович, ещё один важный вопрос по «НОВАТЭКУ» и Мурманской области. Он не касается COVID. Если будет возможность, если разрешите, я бы отдельно позвонил, доложил свои предложения».

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