Президент поручил создать конкурентные условия перевозки грузов по Севморпути

Президент России Владимир Путин поручил правительству установить обоснованный тариф, жёсткий график и иные конкурентные условия перевозок грузов по Северному морскому пути. Соответствующие поручения опубликованы на официальном портале Кремля.

«Правительству Российской Федерации… принять меры, обеспечивающие установление экономически обоснованного тарифа, жёсткого графика и иных конкурентных условий для осуществления перевозок грузов по Северному морскому пути из Дальневосточного федерального округа в европейскую часть России и в обратном направлении», — сказано в документе.

Подчеркивается, что данная мера направлена на расширение использования Севморпути, а также увеличение объёмов перевозки продукции, в том числе рыбной.

Отмечается, что срок доклада назначен до 15 декабря 2022 года.