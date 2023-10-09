Президент поручил внести «Мурманский СПГ» в стратегию и ускорить либерализацию экспорта СПГ

Президент России Владимир Путин поручил внести проект «Мурманский СПГ» в стратегические документы отрасли и ускорить либерализацию экспорта СПГ, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов на заседании комитета Госдумы по энергетике.

Как пишет www.finmarket.ru, глава комитета Павел Завальный сообщил, что после принятия законопроекта о либерализации экспорта СПГ директивный срок установлен до 1 ноября - это значит, что до конца октября он должен быть рассмотрен Госдумой. 17 октября комитет продолжит обсуждение документа.

Завальный добавил, что правительство РФ в своём заключении в целом поддерживает законопроект, оно предоставило три существенных замечания, которые вошли в проект заключения комитета.

Законопроект внесён в июле группой депутатов по итогам поездки членов парламента в Мурманск. Он предусматривает допуск к экспорту СПГ проектов без привязки к конкретному месторождению без расширения субъектного состава экспортеров. В частности, таким образом может быть оформлен экспортный доступ проекта «Мурманский СПГ».