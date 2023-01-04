Президент РФ подписал указ о дополнительных соцгарантиях военнослужащим, проходящим военную службу в войсках национальной гвардии РФ

Президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим и лицам, имеющим специальные звания полиции, проходящим военную службу в войсках национальной гвардии РФ, и членам их семей. Документ опубликован на портале правовой информации.

Семьям военных, имеющих спецзвания полиции, и росгвардейцев в случае их гибели в ходе спецоперации будет выплачено по 5 миллионов рублей, раненым — 3 миллиона рублей. Также из указа следует, что при отсутствии членов семьи (родителей, супруг/супругов и детей) у погибшего в ходе СВО единовременную выплату в равных долях получат его братья и сестры.

Также президент предписал засчитывать военнослужащим и лицам, имеющим спецзвания полиции, проходящим (проходившим) военную службу в Росгвардии, выполнявшим задачи, в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях один день выполнения задач за два дня, а время нахождения на лечении в медорганизациях из-за ранения, полученного при выполнении задач, из расчета один месяц военной службы за два.

Документ предполагает, что получение единовременных выплат, установленных указом, не учитывается при определении прав на прочие выплаты и меры поддержки, предусмотренные законодательством РФ и регионов.