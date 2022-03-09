Президент РФ подписал закон, дающий правительству право оперативно повышать пенсии

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий кабмину право оперативно повышать доплаты к пенсии и принимать решения о её индексации. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ расширяет полномочия правительства на 2022 год и даёт ему право:

устанавливать размер социальной доплаты к пенсии выше установленного законом;

проводить дополнительную индексацию социальных пенсий;

проводить индексацию размера фиксированной выплаты к страховой пенсии;

увеличивать стоимость одного пенсионного коэффициента;

Кроме того, кабмин сможет определять особенности исчисления и установления минимального размера оплаты труда (МРОТ) и величины прожиточного минимума в целом по РФ на душу населения и по основным социально-демографическим группам. Отмечается, что это будет необходимо в том числе для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии.

Закон также наделяет правительство правом устанавливать особенности регулирования в сфере социальной поддержки населения.