Президент РФ подписал закон, направленный на совершенствование организации плавания судов в акватории Северного морского пути

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статью 51 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации и федеральный закон «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Как сообщает kremlin.ru, федеральный закон принят Государственной Думой 21 июня 2022 года и одобрен Советом Федерации 22 июня 2022 года. Закон направлен на совершенствование организации плавания судов в акватории Северного морского пути (СМП).

Предусматривается, что выдача разрешений на плавание судов в акватории Северного морского пути, приостановление, возобновление, прекращение действия таких разрешений и внесение изменений в такие разрешения будут осуществляться Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» или подведомственной ей организацией.

Федеральным законом также устанавливается, что организация плавания судов в акватории Северного морского пути, помимо прочего, будет включать в себя предоставление информации о гидрометеорологической, ледовой и навигационной обстановке в акватории Севморпути, содействие в организации проведения операций по ликвидации последствий загрязнения с судов опасными и вредными веществами и мониторинг движения судов.