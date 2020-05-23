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Мурманская область. Арктика (16+)23.05.20 16:50

Президент РФ подписал закон о дистанционном голосовании избирателей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность дистанционного голосования, в том числе по почте, на всех уровнях выборов. Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом вводится понятие «дистанционное электронное голосование» (голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения). Устанавливается, что при проведении выборов в органы государственной власти, местного самоуправления, регионального или местного референдума в случаях и порядке, которые установлены ЦИК России, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также дистанционное электронное голосование.

Кроме того, поправки предусматривают возможность досрочного голосования на всех уровнях выборов, в том числе, на выборах президента в целях защиты здоровья избирателей и создания максимального удобства для реализации гражданами РФ избирательных прав. Такая возможность будет распространяться на группы избирателей, проживающих там, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. В таких случаях досрочное голосование возможно не ранее, чем за 15 дней до дня голосования в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией РФ, говорится в поправках. На обычных участках такое досрочное голосование может проводиться не ранее, чем за 10 дней до дня голосования. Вне места проведения голосования может быть организовано досрочное голосование не менее чем за семь дней до дня голосования.

Поправки предусматривают среди прочих «иные уважительные причины, не позволяющие прибыть в помещение для голосования», в качестве оснований для того, чтобы участковая комиссия обеспечила избирателям возможность участия в голосовании вне участков. Основанием для голосования вне участков может стать «необходимость ухода за лицами, в этом нуждающимися». Кроме того, поправки предусматривают возможность голосования на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах. Целями такого голосования опять же должно стать создание условий для защиты здоровья избирателей, а также для максимального удобства для реализации гражданами РФ избирательных прав.

Вносится норма о том, что голосование по избранию высшего должностного лица субъекта РФ может быть отложено законодательным (представительным) органом госвласти региона в случае, если на его территории либо на территориях двух и более муниципальных образований в этом субъекте РФ введён режим повышенной готовности или ч/с при наличии угрозы жизни или здоровью граждан.

Закон также разрешает сбор подписей избирателей и участников референдумов с помощью «Единого портала государственных и муниципальных услуг». Предусматривается, что с использованием госуслуг может быть собрано не более половины от числа подписей, которое необходимо для регистрации кандидата, списка кандидатов, назначения референдума. Регионы вправе устанавливать в этих пределах собственные ограничения по количеству «электронных» подписей.

Кроме того, ужесточается требования к так называемым бракованным подписям на выборах в региональные парламенты: сокращается с 10 до 5 процентов допустимое количество недостоверных и недействительных подписей от общего количества собранных для регистрации кандидатов и проведения референдума.

 

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