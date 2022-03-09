Президент РФ подписал закон о мерах социально-экономической поддержки граждан и бизнеса

Президент Владимир Путин подписал закон, который содержит комплекс социально-экономических мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации Российской Федерации.

Документ был разработан правительством России. Закон допускает введение моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса в текущем 2022 году, а также на плановые проверки аккредитованных организаций в сфере информационных технологий до конца 2024 года.

Для получения статуса участника свободной экономической зоны в Крыму компании, зарегистрированной за его пределами, будет необходимо только иметь на полуострове филиал либо свое представительство.

Одновременно с этим расширяются полномочия правительства страны:

в 2022 году кабмин сможет своим актом разрешать продолжать деятельность без продления лицензии (разрешения), а также получать лицензии и продлевать их срок без обязательных процедур оценки соответствия, уплаты госпошлины и оплаты необходимых госуслуг;

правительство сможет разрешить не проходить процедуры оценки соответствия по бессрочным лицензиям (разрешениям) и квалификационный экзамен, а также продлевать действие квалификационных аттестатов;

федеральному правительству, а также регионам РФ или муниципалитетам предоставляется право изменять существенные условия контракта (предмет, цена, срок, порядок оплаты и прочее) при закупках товаров для государственных и муниципальных нужд;

кабмин сможет в 2022 году устанавливать дополнительные возможности закупок у единственного поставщика и дополнительные случаи аннулирования штрафов за неисполнение контрактов.

Медицинские организации, согласно этому закону, получают право закупать больше нужных им изделий через электронный запрос котировок, а также по решению учредителей. Они смогут закупать лекарства, расходные материалы и медицинские изделия в упрощенном порядке. Фонд социального страхования (ФСС) сможет закупать технические средства реабилитации и услуги у единственного поставщика.

Подписанный президентом закон предусматривает максимальную сумму закупки лекарств у единственного поставщика для назначения одному пациенту по решению врачебной комиссии в увеличенном объёме, его размер вырос с 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей.

А лекарства и медицинские изделия, которые не имеют российского аналога, будет возможно закупать у единственного поставщика, но только если он не из страны, которая ввела санкции против России.

Также закон допускает установление федеральными законами особенностей градостроительной деятельности в текущем году и продлевает до 1 января возможность получения членами саморегулируемой организации (СРО) займов за счёт компенсационного фонда этой СРО.

Кабмин в 2022 году сможет своим актом устанавливать отдельные особенности регулирования правоотношений в долевом строительстве и упрощать процедуры получения государственных и муниципальных услуг.