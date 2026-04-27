Президент РФ подписал закон о новом порядке аренды государственных причалов в морских портах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон №115-ФЗ «О внесении изменений в статью 31 Федерального закона «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», меняющий правила аренды причалов и объектов инфраструктуры морских портов, находящихся в государственной собственности. Информация об этом размещена на портале официального опубликования нормативных правовых актов.

Закон был принят Госдумой в третьем чтении 14 апреля, одобрен Советом Федерации - 15 апреля.

Согласно принятому закону, для причалов, на которых идёт перевалка грузов, правила определения арендной платы будет устанавливать правительство РФ, а обязательная независимая оценка рыночной стоимости, на основании отчёта которой ранее определялся размер арендной платы, для них отменяется.

Закон также наделяет Президента РФ полномочиями определять порядок расчёта арендной платы за государственную портовую инфраструктуру.

Ранее порядок индексации арендных платежей определяется условиями конкретного договора. Закон вводит механизм ежегодной индексации, арендодатель будет в одностороннем порядке корректировать размер платы на уровень инфляции, заложенный в федеральном бюджете. Арендатора обязаны уведомить об этом в течение 20 календарных дней после публикации закона о бюджете.

Согласно принятому закону, уточняется разграничение полномочий по сдаче в аренду федерального портового имущества в зависимости от того, кому подведомственны предприятия, управляющие конкретными объектами.