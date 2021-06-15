Президент РФ подписал закон о новых мерах поддержки беременных и семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал закон о новых мерах поддержки беременных и семей с детьми. В соответствии с законом с 1 сентября 2021 года пособие по уходу за больным ребёнком в возрасте до 8 лет будет выплачиваться в размере 100% от среднего заработка застрахованного лица независимо от страхового стажа.

Кроме того, согласно документу неполные семьи, в которых есть дети от 8 до 17 лет, с 1 июля будут получать ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе. Право на пособие будет у неполных семей, если размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ.

Как сообщает региональное Министерство юстиции, с 1 июля ежемесячное пособие начнут получать женщины на ранних сроках беременности. Оно составит 50 % от прожиточного минимума в субъекте РФ. Право на эту выплату будут иметь женщины, срок беременности которых составляет шесть и более недель, если они встали на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель) и размер среднедушевого дохода их семей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ.