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Мурманская область. Арктика (16+)05.07.21 08:45

Президент РФ подписал закон о прибрежном рыболовстве

Президент Российской Федерации  Владимир Путин подписал федеральный закон от «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Соответствующий документ №338-ФЗ опубликован 2 июня 2021 года на официальном интернет-портале правовой информации.

Подписанные изменения в законодательство разрешают при прибрежном рыболовстве проводить непосредственно на судах первичную обработку выловленных водных биоресурсов.

Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и разрешает при осуществлении прибрежного рыболовства на судах рыбопромыслового флота производство живой, свежей и охлажденной рыбной продукции, виды которой определяются правительством РФ в соответствии с общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности.

Такую продукцию также можно будет транспортировать, хранить, выгружать в морские порты РФ и иные места выгрузки для последующей переработки на территории прибрежного региона и продажи.

Напомним, проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 1 и 20 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части регулирования прибрежного рыболовства» был подготовлен в целях совершенствования правового регулирования в области прибрежного рыболовства с учетом сложившейся практики правоприменения.

Законопроектом предлагается установить виды первичной обработки улова водных биоресурсов, допустимые на судах рыбопромыслового флота при осуществлении прибрежного рыболовства.

Ранее на рыбопромысловых судах в рамках прибрежного рыболовства допускалась транспортировка, хранение и выгрузка улова водных биологических ресурсов в свежем, живом и охлажденном виде.

Отмечается, что особенности некоторых рыбохозяйственных бассейнов, например, Северного рыбохозяйственного бассейна, не позволяют осуществлять прибрежное рыболовство вблизи морских портов и пунктов выгрузки рыбной продукции. Прибрежное рыболовство осуществляется на большом удалении от пункта выхода судна (переход в одну сторону составляет до 2-х суток).

Таким образом, доставка в морские порты некоторых видов водных биологических ресурсов, не прошедших первичную обработку, влекла за собой нарушение технической документации. Первичная обработка улова водных биоресурсов в кратчайшие сроки после вылова на судах прибрежного флота в море гарантирует выработку охлажденной рыбы высокого качества с сохранением ее пищевой и биологической ценности.

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