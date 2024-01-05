Президент РФ подписал закон о приёме в гражданство служащих в ВС РФ иностранцев

Президент России Владимир Путин подписал указ о приёме в гражданство РФ иностранцев, которые подписали контракт на службу в Вооружённых Силах России, и членов их семей.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«С заявлением о приёме в гражданство Российской Федерации… вправе обратиться иностранные граждане, заключившие в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооружённых Силах Российской Федерации или воинских формированиях либо проходящие в период проведения специальной военной операции военную службу в Вооружённых Силах Российской Федерации или воинских формированиях», — говорится в указе.

Такое же право, как следует из указа, есть у уволившихся из ВС России в период спецоперации иностранных граждан, у их супругов и детей.

Фото: https://vk.com/mil