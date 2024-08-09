Президент РФ подписал закон о запрете треш-стримов

Документ опубликован на портале правовых актов.

Под треш-стримом понимается распространение в интернете информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, а также содержит насилие.

Если эти действия совершаются из хулиганских, корыстных или низменных побуждений, но не содержат признаков уголовного преступления, за них будет грозить административный штраф: от 50 до 100 тысяч рублей для граждан; от 100 до 200 тысяч — для должностных лиц; от 800 тысяч рублей до миллиона для юридических лиц.

Кроме того, предусмотрена конфискация используемого оборудования. Протоколы могут составлять сотрудники органов внутренних дел и Роскомнадзора.

Закон оговаривает, что ответственность не распространяется на произведения науки, литературы, искусства, имеющие историческую, художественную или культурную ценность, материалы зарегистрированных СМИ, а также на фото и видео, предназначенные для научных или медицинских целей.

Кроме того, президент подписал закон, который делает трансляцию уголовного преступления в соцсетях отягчающим обстоятельством.

Также усиливается уголовная ответственность за совершение преступлений, наиболее часто встречающихся в треш-стримах: убийство, умышленное причинение тяжкого, среднего или лёгкого вреда здоровью, побои, истязание, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, похищение, незаконное лишение свободы и использование рабского труда.