XVI Международный кинофестиваль «Северный характер» состоится, но нужна наша поддержкаРейтинг регионов-строителей: кто больше других нуждается в кадрах и какую зарплату можно получить на стройках Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)09.08.24 15:30

Президент РФ подписал закон о запрете треш-стримов

Документ опубликован на портале правовых актов.

Под треш-стримом понимается распространение в интернете информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, а также содержит насилие.

Если эти действия совершаются из хулиганских, корыстных или низменных побуждений, но не содержат признаков уголовного преступления, за них будет грозить административный штраф: от 50 до 100 тысяч рублей для граждан; от 100 до 200 тысяч — для должностных лиц; от 800 тысяч рублей до миллиона для юридических лиц.

Кроме того, предусмотрена конфискация используемого оборудования. Протоколы могут составлять сотрудники органов внутренних дел и Роскомнадзора.

Закон оговаривает, что ответственность не распространяется на произведения науки, литературы, искусства, имеющие историческую, художественную или культурную ценность, материалы зарегистрированных СМИ, а также на фото и видео, предназначенные для научных или медицинских целей.

Кроме того, президент подписал закон, который делает трансляцию уголовного преступления в соцсетях отягчающим обстоятельством.

Также усиливается уголовная ответственность за совершение преступлений, наиболее часто встречающихся в треш-стримах: убийство, умышленное причинение тяжкого, среднего или лёгкого вреда здоровью, побои, истязание, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, похищение, незаконное лишение свободы и использование рабского труда.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Топ фактов о промышленности России и Мурманской области: обзор сферы по итогам первого полугодия
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
Сергей
27.07.24 20:49
Хочу пойти на сво
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
-Правовая консультация (18+)Запрет на совершение сделок без личного участия собственника обеспечит безопасность вашей недвижимости
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». Повтор. (12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Имеющие детей чаще считают, что начинать работать нужно в подростковом возрасте, бездетные — после совершеннолетия-PRO Валюту (16+)Доллар США слабо дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №3 Кольской АЭС досрочно завершился плановый ремонт с элементами модернизации.-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 августа-PRO Нефть и газ (18+)По данным kommersant.ru началась буксировка второй линии СПГ-завода на Гыдан-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о запрете треш-стримов
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика