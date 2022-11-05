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Мурманская область. Арктика (16+)05.11.22 10:00

Президент РФ подписал закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому добровольцы, участвующие в спецоперации, приравниваются к военнослужащим и наделяются соответствующими гарантиями и льготами. Текст документа размещён на портале правовой информации.

Предполагается, что меры поддержки будут распространяться как на самих добровольцев, так и на членов их семей. При этом денежные выплаты россиян в добровольческих формированиях, будут не ниже, чем у служащих по контракту на аналогичных должностях.

Добровольцы получат страховку за счёт бюджетных средств и право на возмещение вреда, нанесённого их здоровью.

Кроме того, для них предусмотрены следующие меры поддержки: бесплатный проезд в поездах, самолетах, междугородних автобусах; выплата пенсии по инвалидности; удвоение страхового стажа для пенсии за период участия в СВО.

В случае гибели добровольца предусмотрена выплата в размере трёх миллионов рублей. Кроме того, его родители и супруги будут получать пенсию по потере кормильца.


Фото: https://vk.com/mil

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