Президент РФ подписал закон, устанавливающий прожиточный минимум в 2023 году на уровне 14375 рублей, но у россиян на этот счёт совершенно иное мнение

Владимир Путин, Президент Росси, сегодня подписал закон, устанавливающий прожиточный минимум в 2023 году в РФ на уровне 14375 рублей. Однако даже самые скромные средние ожидания по МРОТ среди жителей мегаполисов выше запланированной суммы более чем в 2 раза. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 31700 экономически активных респондентов, проживающих в городах с численностью населения от 500 тысяч человек.

По отношению к апрелю этого года пожелания среднестатистического жителя мегаполиса к размеру МРОТ в регионе выросли на 2%. Москвичи мечтают о сумме в 43500 рублей в месяц, столица традиционно занимает первое место среди мегаполисов по величине ожиданий. В топ-3 — Владивосток (40900 рублей) и Хабаровск (40700). Последний вытеснил из первой тройки Санкт-Петербург, где пожелания к уровню МРОТ составили 39900 рублей. На пятом месте — Красноярск (39500 рублей).

Самые скромные запросы к размеру минимальной зарплаты — в Пензе (33700 рублей) и Оренбурге (33900). Причём за 7 месяцев ожидания экономически активных жителей Пензы выросли на 2%, а оренбуржцев — снизились на 2%.

Наиболее значительный прирост запросов к уровню МРОТ продемонстрировали нижегородцы +2300 рублей к апрелю 2022 года (или 7%) и жители Барнаула +1900 рублей (или 5%).