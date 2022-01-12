Президент РФ поручил кабмину принять в ближайшее время решение об индексации пенсий на 8,6%

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил кабмину принять в ближайшее время решение об индексации пенсий на 8,6%. Трансляцию мероприятия ведёт «Россия 24».

В январе стало известно, что страховые пенсии неработающих пенсионеров с начала 2022 года проиндексируют на 5,9 процента. По словам Владимира Путина, принятые ранее решения недостаточны и не позволяют покрыть расходы пенсионеров, вызванные ростом цен.

«Предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции — сейчас она смотрится как 8,4% — на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Прошу правительство в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение», — сказал президент.

В декабре глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что инфляция по итогам 2021 года превысит 8 процентов — это превышает цель в 4 процента. Росстат в предварительных расчётах на 27 декабря сообщал, что инфляция в России в 2021 году составит 8,39 процента — это максимум с 2015 года, когда темп роста потребительских цен по итогам года составил 12,9 процента. Окончательные данные по итогам года федеральная служба планировала представить в январе.

Фото: https://www.pnp.ru/social/putin-poruchil-proindeksirovat-pensii-na86.html