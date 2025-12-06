Президент РФ поручил правительству страны представить предложения по увеличению объёма перевозки рыбы по Севморпути с учётом предоставления субсидий

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ в срок до 25 декабря 2025 года представить предложения по увеличению объёма перевозки рыбной продукции по Северному морскому пути (СМП) с учётом предоставления субсидий в зависимости от объёма перевозки.

Перечень поручений по итогам совещания президента с членами правительства о развитии рыбохозяйственного комплекса опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, правительству предлагается рассмотреть возможность осуществления регулярных рейсов с рыбопродукцией по Севморпути.

Также к указанному сроку правительство должно подготовить предложения по увеличению общего допустимого улова и квоты добычи минтая в Западно-Беринговоморской зоне.

Кроме того, правительству совместно с РЖД поручено принять меры по увеличению объёма перевозок рыбной продукции железнодорожным транспортом из Дальневосточного федерального округа в центральную часть России. В том числе то должно быть реализовано посредством повышения эффективности таких перевозок и обеспечения их равномерного (в течение всего года) субсидирования, обратив внимание на сокращение срока оборачиваемости подвижного состава, используемого для перевозки рыбной продукции, и снижение стоимости перевозки.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2026 года.