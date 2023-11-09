Президент РФ поручил представить идеи по морскому коридору между портами СЗФО и ДФО

Президент России Владимир Путин поручил представить идеи по формированию морского коридора для транспортировки грузов между портами Северо-Западного федерального округа и Дальневосточного федерального округа, транзита по Севморпути.

В документе, размещённом на сайте Кремля, прописано «правительству Российской Федерации совместно с Госкорпорацией «Росатом» и при участии органов исполнительной власти заинтересованных субъектов Российской Федерации представить предложения по формированию единого морского транспортного коридора для транспортировки грузов между морскими портами, расположенными на территориях Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов, а также для транзита экспортных грузов по Северному морскому пути».

Срок исполнения – 1 апреля 2024 года. Ответственные исполнители: премьер-министр РФ Михаил Мишустин, генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.