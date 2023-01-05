Президент РФ поручил ввести с 6 по 7 января режим прекращения огня по линии соприкосновения

Президент России Владимир Путин поручил ввести с 6 по 7 января режим прекращения огня на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.

«Учитывая обращение святейшего патриарха Кирилла, поручаю министру обороны Российской Федерации ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине», — говорится в сообщении.

Также Россия призывала украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность гражданам посетить рождественские службы.

«Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова», — говорится в сообщении.