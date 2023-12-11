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Мурманская область. Арктика (16+)11.12.23 17:35

Президент РФ согласился с предложением об увеличении верхнего предела кредитования по льготной арктической ипотеке

Глава государства перед началом совещания решил пообщаться с семьями, которые первыми получили льготную ипотеку, предназначенную для арктических регионов.

Сегодня Архангельске проходит совещание по социально-экономическому развитию региона и арктических городов, в работе которого в формате видеосвязи принял участие Президент России Владимир Путин.

Глава государства перед началом совещания решил пообщаться с семьями, которые первыми получили льготную ипотеку, предназначенную для арктических регионов.

«Хотел бы перед совещанием с коллегами у вас поинтересоваться и услышать ваше мнение о том, как работает этот инструмент, что бы нужно было сделать дополнительно для того, чтобы он был необременительным, достаточно эффективным, каково качество предоставленного жилья и как развита социальная и транспортная инфраструктура: имею в виду, как выезжать в те места, где вы живёте, как туда добираться.

Хотел бы услышать ваше мнение по поводу наличия нужного количества торговых точек, детских садов, как быстро и каким образом можно добраться до учреждений здравоохранения и [про] всё, что связано с обеспечением нормальной и комфортной жизни», - сказал Владимир Путин.

После диалога президент высказал согласие по увеличению лимита выдачи средств по арктической ипотеке. Он согласился с предложением об увеличении верхнего предела кредитования по льготной арктической ипотеке, максимальная сумма по которой сейчас составляет 6 миллионов рублей.

«Согласен, это конкретное предложение по ипотечным кредитам в арктической зоне. Думаю, что мы обсудим, — сказал Путин на встрече с участниками программы по видеосвязи в ответ на просьбу одного из участников встречи. - …Я с вами согласен, так мы и сделаем. Надо поднять эту планку».

 

Фото и видео: https://vk.com/video-216704731_456239834

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