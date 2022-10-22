Президент РФ создал совет при правительстве по обеспечению потребностей спецоперации

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании координационного совета при правительстве для обеспечения потребностей спецоперации на Украине. Его возглавит премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно тексту документа, координационный совет создан для организации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и исполнительной власти субъектов РФ при решении вопросов, связанных с обеспечением в ходе проведения военной операции. Среди прочего — совет будет содействовать строительству казарм и полигонов.

В состав совета вошли главы силовых ведомств, министры и заместители председателя правительства. Среди них: премьер-министр Михаил Мишустин (председатель координационного совета); директор ФСБ Александр Бортников; вице-премьер Татьяна Голикова; директор Росгвардии Виктор Золотов; министр внутренних дел Владимир Колокольцев; директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин; вице-премьер Александр Новак; министр финансов Антон Силуанов; мэр Москвы Сергей Собянин (по согласованию); министр обороны Сергей Шойгу.