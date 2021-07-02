Президент РФ утвердил закон о снижении доли иностранных инвесторов в рыбодобывающих компаниях страны

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в закон о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, а также в закон об иностранных инвестициях.

Закон разработала Федеральная антимонопольная служба РФ в рамках исполнения поручения президента об усилении работы по выявлению сделок, допускающих возможность управления отечественными рыбодобывающими организациями и установления контроля над ними со стороны иностранных граждан и иностранных юридических лиц.

«Принятый закон предусматривает снижение доли участия иностранного инвестора, при которой рыбодобывающая организация считается находящейся под контролем иностранного инвестора, с более чем 50% до 25%», говорится в документе. Это позволит избежать рисков возникновения полной материально-технической и финансовой зависимости российских рыбодобывающих организаций от иностранных компаний, сохранив при этом инвестиционную привлекательность отрасли для добросовестных иностранных инвесторов.

В течение 365 дней со дня вступления закона в силу иностранные инвесторы, владеющие долями в уставном капитале рыбодобывающих организаций в размере более 25%, но не более 50%, обязаны подать ходатайство о согласовании установления контроля в порядке, предусмотренном законом об иностранных инвестициях, или снизить долю своего участия в уставном капитале. В противном случае иностранный инвестор будет лишён права голоса на общем собрании акционеров в судебном порядке, говорится законе.

Согласно закону об иностранных инвестициях, вылов водных биологических ресурсов является деятельностью, имеющей стратегическое значение. Сделки, приводящие к установлению контроля иностранного инвестора над предприятиями, осуществляющими такую деятельность, подлежат предварительному согласованию с правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.