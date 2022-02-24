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Мурманская область. Арктика (16+)24.02.22 10:15

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе

Россия начала военную операцию в Донбассе после обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой оказать помощь в отражении агрессии Киева, заявил Президент России Владимир Путин 24 февраля в экстренном обращении.

Как сообщает ТАСС, ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник попросили Путина помочь в отражении атак украинских силовиков, ссылаясь на договоры, которые на днях были подписаны с РФ. 

«Ееё (операции) цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ, — сказал Путин. ... - Сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа. Они связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать её против нашей страны и её народа.

Повторю, наши действия – это самозащита от создаваемых нам угроз и от ещё большей беды, чем та, что происходит сегодня. Как бы тяжело ни было, прошу понять это и призываю к взаимодействию, чтобы как можно скорее перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперёд, никому не позволять вмешиваться в наши дела, в наши отношения, а выстраивать их самостоятельно – так, чтобы это создавало необходимые условия для преодоления всех проблем и, несмотря на наличие государственных границ, укрепляло бы нас изнутри как единое целое. Я верю в это – именно в такое наше будущее».

Он призвал украинских силовиков сложить оружие и предупредил о незамедлительном ответе в случае попыток вмешаться в происходящее извне. «Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям», — подчеркнул российский президент.

По его словам, действия России связаны с защитой от создаваемых для нее угроз. «Как бы тяжело ни было, прошу понять это и призываю к взаимодействию, чтобы как можно скорее перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперед <...>», — добавил российский лидер.

 

 

 

 

 

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/67829/photos/67658

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