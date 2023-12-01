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Мурманская область. Арктика (16+)01.12.23 22:40

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «Об установлении штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации»

Сегодня на сайте Кремля опубликован Указ Президента России, в котором устанавливается штатная численность Вооружённых Сил страны.

В Указе говорится: «В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 31 мая 1996 г. №61-ФЗ «Об обороне» постановляю:

1. Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 млн 209 тысяч 130 единиц, в том числе 1 млн 320 тысяч военнослужащих.

2. Правительству Российской Федерации предусмотреть выделение Министерству обороны Российской Федерации бюджетных ассигнований из федерального бюджета, необходимых для реализации пункта 1 настоящего Указа.

3. Признать утратившим силу Указ Президента Российской Федерации от 25 августа 2022 г. № 575 «Об установлении штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 35, ст. 6068).

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания».

Как отмечает Министерство обороны России, увеличение численности военнослужащих ВС РФ реализуется поэтапно за счёт граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту. В этой связи существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется. Проведения мобилизации не предусмотрено.

Увеличение штатной численности Вооруженных Сил обусловлено ростом угроз для нашей страны, связанных с проведением специальной военной операции и продолжающимся расширением НАТО. Осуществляется наращивание объединенных вооруженных сил альянса вблизи границ России, развертывание дополнительных средств ПВО и ударных вооружений.

Наращивается потенциал тактических ядерных сил НАТО. США намерены до конца 2025 года заменить 200 устаревших ядерных авиабомб свободного падения, находящихся в Европе и Турции, на новую высокоточную версию. В сложившихся условиях дополнительное наращивание боевого состава и численности Вооруженных Сил является адекватной реакцией на агрессивную деятельность блока НАТО.

Фото: https://structure.mil.ru/

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