Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий детям дошкольного возраста бесплатно ездить в электричках

11 июня Президент РФ подписал федеральный закон «О внесении изменения в статью 83 федерального закона «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации».

«Представляется целесообразным привести к единообразию норму о бесплатном проезде, предоставив пассажирам право бесплатно провозить детей в возрасте до 7 лет включительно в электричках (пригородных поездах) без предоставления отдельного места (для сидения) по аналогии с городским транспортом», говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя закон, отметил, что «фактически решение вопроса бесплатного проезда на пригородных электричках полностью зависит от возможностей регионов».

«Сейчас только в 48 субъектах Федерации предусмотрена частичная стоимость оплаты проезда детей с 5 до 7 лет. Им предоставляется скидка от 50 до 75% от действующего тарифа. Где такой льготы нет, родители вынуждены платить в полном объёме. Это несправедливо по отношению к семьям с маленькими детьми», - сказал Володин.