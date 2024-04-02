Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 2030 году обеспечить повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) более чем в два раза

Минимальный размер оплаты труда должен составить не менее 35 тысяч рублей в месяц. Соответствующее поручение президента по итогам оглашения его послания Федеральному Собранию опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству РФ обеспечить повышение МРОТ опережающими темпами, предусмотрев рост МРОТ к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением его величины не менее 35 тысяч рублей в месяц», - говорится в поручении.

Первый доклад правительства по выполнению этого поручения должен быть представлен до 15 марта 2025 года, далее один раз в полгода.