Президент РФ Владимир Путин в четверг совершит региональную поездку

Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, при этом он не уточнил, в какой именно регион отбыл глава государства, пишет РИАН.

«Запланирована региональная поездка. По понятным причинам мы сейчас не анонсируем региональные поездки, не рассказываем наперед о местах посещения. Будем сегодня это делать в течение дня», - сказал Песков журналистам.

Кремлёвскую тайну быстро раскрыли регионалы, сообщившие о том, что в Мурманскую область прибыл глава государства. А предположить, какие объекты он посетит, просто, если вспомнить, где был недавно во время рабочего визита в наш регион помощник Президента РФ Максим Орешкин. Он посетил ЗАТО, важные объекты в Белокаменке, реализуемого проекта «Мурманский транспортный узел», АО «ММТП»…

Информация о важном визите Владимира Путина в Мурманскую область «в течение дня» появится в информационном поле.

Фото: https://vk.com/kremlin_news?z=photo-216704731_457239159%2Fwall-216704731_773