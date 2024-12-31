Президент РФ Владимир Путин желает благополучия и процветания каждой российской семье и всей России

С обращением глава государства выступил на традиционном фоне — у стен Кремля. Оно продлилось около трёх минут. Первыми его увидели и услышали жители Камчатки и Чукотки, которые уже встретили Новый год. Разница во времени с Москвой здесь составляет девять часов.

«До прихода Нового года осталось совсем немного. В эти минуты рядом с нами самые близкие люди: это наша семья, дети, родители, внуки, наши друзья и боевые товарищи. Желаю благополучия и процветания каждому нашему дому, каждой нашей семье и нашей любимой стране — России. Когда мы вместе, всё исполнится», — отметил Владимир Путин.

С обращением глава государства выступил на традиционном фоне — у стен Кремля. Оно продлилось около трёх минут. Первыми его увидели и услышали жители Камчатки и Чукотки, которые уже встретили Новый год. Разница во времени с Москвой здесь составляет девять часов.

Глава государства отметил, что россияне всегда тепло и радушно относятся ко встрече Нового года, добавив, что все надеются на исполнение мечт и самых добрых намерений. В этот момент рядом находятся самые близкие люди: дети, родители, внуки, друзья и боевые товарищи, сказал президент. Он пожелал благополучия и процветания каждому дому, каждой семье и всей стране.

«Когда мы вместе, все исполнится! С Новым годом, дорогие друзья! С Новым 2025 годом!», — заключил Владимир Владимирович.

Глава государства отметил, что Россия в уходящем году смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. По его словам, предстоит ещё многое решить, но можно по праву гордиться тем, что уже сделано.

«Сейчас, на пороге нового года, мы думаем о будущем. Уверены, что всё будет хорошо. Будем идти только вперед», — сказал президент.

Путин также обратился к военнослужащим, отметив, что помыслы и надежды родных и близких, миллионов людей по всей стране сейчас вместе с ними. Он назвал их подлинными героями, мужеством и отвагой которых гордится Россия.

Глава государства напомнил, что в предстоящем году будет отмечаться 80-я годовщина Победы. Он добавил, что 2025-й объявлен в России Годом защитника Отечества.

«Мы, дети, внуки и правнуки поколения, сокрушившего нацизм, мы верны заветам и традициям наших ветеранов», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что Россия прошла через многие масштабные события первой четверти XXI века благодаря единству народа. Страна ставила перед собой большие цели и достигала их. По словам президента, россияне не раз преодолевали испытания, потому что были вместе. Именно так крепло наше единство, наша вера в себя, в свои силы и возможности, добавил он.